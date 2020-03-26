26.03.2020 17:24

Магазин промтоваров под Харьковом не смог «пережить» карантин (ФОТО)

Барвенковский район: спасатели за несколько часов ликвидировали пожар в магазине промтоваров.



://kh.dsns.gov.ua

26 марта в 10:28 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в одноэтажном здании частного магазина «Промтовары» по адресу: Барвенковский район, с. Гавриловка, ул. Привокзальная, 32.

К месту происшествия выехало подразделение службы спасения на автоцистерне. На момент прибытия спасателей в помещение магазина горели мебель, товар и пластиковое отделки потолка. Площадь пожара составила около 40 кв.м.

В 11:19 пожар был локализован, а в 13:30 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.