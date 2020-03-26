Под покровом ночи мужчина с запрещенной сеткой оправился на рыбалку (ФОТО)

На Краснооскольском водохранилище задержали нарушителя с 15 кг рыбы.
24 марта Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства.
На Краснооскольском водохранилище, вблизи села Чистоводовка Изюмского района, около двяти часов вечера задержали нарушителя, который ловил рыбу запрещенным орудием лова - лесковой сеткой (35 метров).
В сетке находилосьпрять толстолобиков общий весом 15 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составляет 1275 грн.
На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дела готовятся для передачи в следственные органы полиции по месту совершения правонарушения.
Сегодня на первый план выйдут общественные интересы: многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг.
Облачная погода продержится утром и днем, а к вечеру небо в Харькове прояснится. Без осадков.
С 2015 года 26 марта Украина отмечает День Национальной гвардии.
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