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26.03.2020  17:02   

Под покровом ночи мужчина с запрещенной сеткой оправился на рыбалку (ФОТО)

На Краснооскольском водохранилище задержали нарушителя с 15 кг рыбы.


//khr.darg.gov.ua

24 марта Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства.

На Краснооскольском водохранилище, вблизи села Чистоводовка Изюмского района, около двяти часов вечера задержали нарушителя, который ловил рыбу запрещенным орудием лова - лесковой сеткой (35 метров).

В сетке находилосьпрять толстолобиков общий весом 15 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составляет 1275 грн.

На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дела готовятся для передачи в следственные органы полиции по месту совершения правонарушения.

Источник:   Рыбоохранный патруль Харьковщины
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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