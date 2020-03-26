26.03.2020 17:02

Под покровом ночи мужчина с запрещенной сеткой оправился на рыбалку (ФОТО)

На Краснооскольском водохранилище задержали нарушителя с 15 кг рыбы.



//khr.darg.gov.ua

24 марта Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства.

На Краснооскольском водохранилище, вблизи села Чистоводовка Изюмского района, около двяти часов вечера задержали нарушителя, который ловил рыбу запрещенным орудием лова - лесковой сеткой (35 метров).

В сетке находилосьпрять толстолобиков общий весом 15 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составляет 1275 грн.



На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дела готовятся для передачи в следственные органы полиции по месту совершения правонарушения.