26.03.2020 16:35

В детских заведениях под Харьковом нарушали правила пожарной безопасности

Прокуратура Харьковской области защитила права малолетних детей, посещающих дошкольные учебные учреждения (ясли-сад) в с. Рогань Харьковского района по вопросам соблюдения противопожарных норм.



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Проверками, проведенными Харьковским районным управлением ГСЧС в Харьковской области, засвидетельствовано, что состояние противопожарной безопасности в ряде дошкольных учебных заведений с. Рогань Харьковского района Харьковской области такова, что создает потенциальную угрозу жизни и здоровью детей.

В частности, помещения одного из указанных учреждений не были оборудованы установкой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения.



В то же время Роганский поселковый совет Харьковского района Харьковской области и ее исполнительный орган в сфере образования - отдел образования исполнительного комитета Роганской поселкового совета Харьковского района Харьковской области, которому подотчетны и подконтрольны указанные дошкольные учебные заведения, вопреки требованиям законодательства не принимают достаточных мер для устранения нарушений пожарной безопасности.



В связи с выявленными нарушениями органами прокуратуры области предъявлено в Харьковский окружной административный суд иск о признании бездеятельности противоправной и обязательстве совершить определенные действия, связанные с устранением нарушений требований законодательства в сфере гражданской защиты, техногенной и пожарной безопасности.



Постановлением Харьковского окружного административного суда производство по делу закрыто. Принимая указанное решение, суд учел, что после предъявления иска ответчиками исправлены нарушения, которые стали основанием для обращения прокурора в суд, в связи с чем основания для прекращения производства по делу в соответствии с требованиями п. 8 ч.1 ст. 238 КАС Украины.