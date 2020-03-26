26.03.2020 08:21

Военный медик за взятку отмазывал от армии (ФОТО)

В Харькове Служба безопасности Украины разоблачила и задержала на получении взятки руководителя медицинского подразделения одной из воинских частей Национальной гвардии Украины.



// СБУ

По информации спецслужбы, майор медицинской службы организовал механизм вымогательства денег от военнослужащих, проходящих срочную службу в Нацгвардии. Оперативники СБУ, в частности, задокументировали, что злоумышленник требовал с срочника $1500 за подготовку и согласование заключения военно-врачебной комиссии по непригодности к военной службе по состоянию здоровья.



Правоохранители задержали чиновника в областном центре вблизи места работы во время получения всей суммы неправомерной выгоды.



Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, и избрании ему меры пресечения.





Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к уголовной ответственности других военнослужащих, возможно причастных к противоправной деятельности.

Операция проводилась совместно со следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г.. Полтава под процессуальным руководством Военной прокуратуры Харьковского гарнизона.



