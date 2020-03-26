Военный медик за взятку отмазывал от армии (ФОТО)

В Харькове Служба безопасности Украины разоблачила и задержала на получении взятки руководителя медицинского подразделения одной из воинских частей Национальной гвардии Украины.
По информации спецслужбы, майор медицинской службы организовал механизм вымогательства денег от военнослужащих, проходящих срочную службу в Нацгвардии. Оперативники СБУ, в частности, задокументировали, что злоумышленник требовал с срочника $1500 за подготовку и согласование заключения военно-врачебной комиссии по непригодности к военной службе по состоянию здоровья.
Правоохранители задержали чиновника в областном центре вблизи места работы во время получения всей суммы неправомерной выгоды.
Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, и избрании ему меры пресечения.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к уголовной ответственности других военнослужащих, возможно причастных к противоправной деятельности.
Операция проводилась совместно со следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г.. Полтава под процессуальным руководством Военной прокуратуры Харьковского гарнизона.
Сегодня на первый план выйдут общественные интересы: многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
С 2015 года 26 марта Украина отмечает День Национальной гвардии.
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