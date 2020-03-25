Угнанный автомобиль нашли посреди поля

В совершении преступления обоснованно подозревается 28-летний житель Изюмского района.
В Балаклейский отдел полиции 22 марта около 18:00 обратился 45-летний мужчина c заявлением об угоне.
Потерпевший рассказал, что его автомобиль "Славута" стоял у двора. Мужчина уже собирался ехать по делам, но вдруг вспомнил, что забыл документы. Ключи же оставил в замке зажигания и пошел к дому. Когда вернулся, то обнаружил отсутствие транспортного средства.
В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители установили местонахождение злоумышленника. Как выяснилось, мужчина решил воспользоваться случаем и завладел чужим автомобилем, однако не справился с управлением и покинул транспортное средство посреди поля.
По факту происшествия следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы.
Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Сколько бы вы не убеждали себя, что обязанность и долг на первом месте, скорее всего, большую часть времени вы посвятите тому, что нравится лично вам.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины», и с 2001 года этот день отмечается как День Службы безопасности Украины.
влажность:
давление:
ветер: