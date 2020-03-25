Главная Новости Криминал и происшествия Угнанный автомобиль нашли посреди поля
25.03.2020  16:13   

Угнанный автомобиль нашли посреди поля

В совершении преступления обоснованно подозревается 28-летний житель Изюмского района.


// Нацполиция

В Балаклейский отдел полиции 22 марта около 18:00 обратился 45-летний мужчина c заявлением об угоне.

Потерпевший рассказал, что его автомобиль "Славута" стоял у двора. Мужчина уже собирался ехать по делам, но вдруг вспомнил, что забыл документы. Ключи же оставил в замке зажигания и пошел к дому. Когда вернулся, то обнаружил отсутствие транспортного средства.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители установили местонахождение злоумышленника. Как выяснилось, мужчина решил воспользоваться случаем и завладел чужим автомобилем, однако не справился с управлением и покинул транспортное средство посреди поля.

По факту происшествия следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  угон, харьков, полиция
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.03 Криминал и происшествия Полуночный угон: месть несостоявшегося родственника (ФОТО) 16.03 Криминал и происшествия Пьяницы, решившиеся на ограбление таксиста, «поймали» столб и хорошие сроки за вооруженный разбой и угон авто 18.02 Криминал и происшествия Мужчина нашел свой автомобиль возле магазина и пошел в полицию
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 