Ходока из России задержали на Гоптовке

Утром 25 марта пограничники Харьковского отряда задержали гражданина, который пытался незаконно пересечь границу.
С помощью камер видеонаблюдения пограничный наряд обнаружил неизвестного, который шел пешком из России в Украину.
Выдвинувшись на перехват, правоохранители задержали мужчину, который незаконно пересек границу в районе пункта пропуска «Гоптовка». Документов при себе задержанный не имел. По его словам, он является гражданином России.
Сейчас за незаконное пересечение границы и нарушение правил карантина людей мужчине грозит административная ответственность.
Продолжаются мероприятия по установлению личности задержанного.
Сколько бы вы не убеждали себя, что обязанность и долг на первом месте, скорее всего, большую часть времени вы посвятите тому, что нравится лично вам.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины», и с 2001 года этот день отмечается как День Службы безопасности Украины.
влажность:
давление:
ветер: