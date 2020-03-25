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25.03.2020  14:02   

Ходока из России задержали на Гоптовке

Утром 25 марта пограничники Харьковского отряда задержали гражданина, который пытался незаконно пересечь границу.


// ГПСУ

С помощью камер видеонаблюдения пограничный наряд обнаружил неизвестного, который шел пешком из России в Украину.

Выдвинувшись на перехват, правоохранители задержали мужчину, который незаконно пересек границу в районе пункта пропуска «Гоптовка». Документов при себе задержанный не имел. По его словам, он является гражданином России.

Сейчас за незаконное пересечение границы и нарушение правил карантина людей мужчине грозит административная ответственность.

Продолжаются мероприятия по установлению личности задержанного.

Источник:   ГПСУ
 Тэги:  пограничники, нелегал, харьков, гоптовка, нарушитель границы
 
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