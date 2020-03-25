25.03.2020 14:02

Ходока из России задержали на Гоптовке

Утром 25 марта пограничники Харьковского отряда задержали гражданина, который пытался незаконно пересечь границу.



// ГПСУ

С помощью камер видеонаблюдения пограничный наряд обнаружил неизвестного, который шел пешком из России в Украину.

Выдвинувшись на перехват, правоохранители задержали мужчину, который незаконно пересек границу в районе пункта пропуска «Гоптовка». Документов при себе задержанный не имел. По его словам, он является гражданином России.



Сейчас за незаконное пересечение границы и нарушение правил карантина людей мужчине грозит административная ответственность.



Продолжаются мероприятия по установлению личности задержанного.