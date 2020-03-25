На первом этаже 5-этажки произошел взрыв и пожар, в результате чего пострадал мужчина (ФОТО, ВИДЕО, ОБНОВЛЕНО)

25 марта в 7:15 в Службу спасения «101» поступила информация о взрыве в квартире на первом этаже 5-этажного жилого дома по адресу: Харьковская область, Змиевской район, поселок Слобожанское, ул. Строительная, 107.
В результате взрыва развился пожар внутри пострадавшей квартиры.
На место происшествия немедленно выехали 2 оперативные подразделения ГСЧС на автоцистернах в составе 10 человек личного состава.
На месте спасатели установили, что в результате взрыва (природа которого пока устанавливается) в квартире произошло возгорание домашних вещей на площади 15 кв.м. Также взрывной волной выбиты оконные стекла и повреждены межэтажное перекрытие.
Вследствие высокой температуры от взрыва и горения 36-летний хозяин дома получил значительные ожоги тела. Сейчас он находится в ожоговом центре Харькова.
Пожар был локализован в 07:45, ликвидирован в 8:56.
На месте происшествия работают представители правоохранительных органов.
По предварительным данным, в однокомнатной квартире на первом этаже произошел взрыв бытового газа. Полицейские эвакуировали жителей дома. Газо- и тепло снабжение подъезда дома приостановлено.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от трех до восьми лет лишения свободы. Все обстоятельства устанавливаются.
Сколько бы вы не убеждали себя, что обязанность и долг на первом месте, скорее всего, большую часть времени вы посвятите тому, что нравится лично вам.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины», и с 2001 года этот день отмечается как День Службы безопасности Украины.
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