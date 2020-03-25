25.03.2020 12:45

На первом этаже 5-этажки произошел взрыв и пожар, в результате чего пострадал мужчина (ФОТО, ВИДЕО, ОБНОВЛЕНО)

25 марта в 7:15 в Службу спасения «101» поступила информация о взрыве в квартире на первом этаже 5-этажного жилого дома по адресу: Харьковская область, Змиевской район, поселок Слобожанское, ул. Строительная, 107.



://kh.dsns.gov.ua

В результате взрыва развился пожар внутри пострадавшей квартиры.

На место происшествия немедленно выехали 2 оперативные подразделения ГСЧС на автоцистернах в составе 10 человек личного состава.

На месте спасатели установили, что в результате взрыва (природа которого пока устанавливается) в квартире произошло возгорание домашних вещей на площади 15 кв.м. Также взрывной волной выбиты оконные стекла и повреждены межэтажное перекрытие.

Вследствие высокой температуры от взрыва и горения 36-летний хозяин дома получил значительные ожоги тела. Сейчас он находится в ожоговом центре Харькова.

Пожар был локализован в 07:45, ликвидирован в 8:56.

На месте происшествия работают представители правоохранительных органов.

По предварительным данным, в однокомнатной квартире на первом этаже произошел взрыв бытового газа. Полицейские эвакуировали жителей дома. Газо- и тепло снабжение подъезда дома приостановлено.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от трех до восьми лет лишения свободы. Все обстоятельства устанавливаются.