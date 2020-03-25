25.03.2020 10:01

Мужчина насмерть забил собутыльника за разбитый нос и надолго сел в тюрьму

Приговором Дергачевского районного суда житель поселка Коломак признан виновным в совершении умышленного убийства и получил наказание в виде 10 лет лишения свободы.



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Как установило следствие, в конце февраля 2019 года компания из пяти мужчин употребляла алкогольные напитки в одном из заведений поселка. В ходе застолья между двумя из них возникла ссора, и один нанес другому удар нос, разбив ему очки.

44-летний пострадавший вышел на улицу, чтобы снегом смыть кровь с лица. Вернувшись в помещение, он узнал, что его обидчик ушел по своим делам на несколько минут. Оскорбленный мужчина взял в руки пустую бутылку из-под выпитого алкоголя, дождался ударившего его собутыльника, повалил на пол и минимум три раза ударил бутылкой по голове. Травмы пострадавшего оказались несовместимыми с жизнью: он скончался на месте.



При рассмотрении дела судом убийца свою вину не признавал, утверждал, что только оборонялся от противоправного поведения потерпевшего. Однако доказательства, полученные на стадии досудебного расследования, опровергают эту версию событий.



Местная прокуратура не соглашается с приговором суда и готовит апелляционную жалобу по его обжалования, настаивая на более строгом наказании за указанное преступление (максимальная санкция - лишение свободы на 15 лет).