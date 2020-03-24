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24.03.2020  19:03   

Пойманная закладчица предстанет перед судом

Следователи харьковской полиции сообщили о подозрении женщине, которая делала закладки на территории одного из районов города.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщант ГУ Нацполиции, 13 февраля 2020 года в Основянский отдел полиции поступило сообщение, что на территории района женщина делает "закладки" наркотиков.
 
Выездом на место полиции обнаружили 32-летнюю гражданку, которая имела при себе 10 полимерных пакетов с порошкообразным веществом и таблетками, еще 8 она успела разложить по разным адресам. Со слов нарушительницы, указанные вещества он приобрел через сеть Интернет с целью дальнейшего сбыта.
 
Всего полицейские изъяли 18 пакетов.
 
По результатам экспертного исследования, изъятые вещества являются наркотическим средством "метадон" и лекарственным средством "димедрол".
 
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных рослідувань по ч. 2 ст. 307 (сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 3 ст. 321 (незаконное хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Женщине сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
 
Досудебное расследование продолжается.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  закладки, наркотики, харьков, суд
 
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