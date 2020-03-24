24.03.2020 19:03

Пойманная закладчица предстанет перед судом

Следователи харьковской полиции сообщили о подозрении женщине, которая делала закладки на территории одного из районов города.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщант ГУ Нацполиции, 13 февраля 2020 года в Основянский отдел полиции поступило сообщение, что на территории района женщина делает "закладки" наркотиков.

Выездом на место полиции обнаружили 32-летнюю гражданку, которая имела при себе 10 полимерных пакетов с порошкообразным веществом и таблетками, еще 8 она успела разложить по разным адресам. Со слов нарушительницы, указанные вещества он приобрел через сеть Интернет с целью дальнейшего сбыта.

Всего полицейские изъяли 18 пакетов.

По результатам экспертного исследования, изъятые вещества являются наркотическим средством "метадон" и лекарственным средством "димедрол".

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных рослідувань по ч. 2 ст. 307 (сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 3 ст. 321 (незаконное хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Женщине сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.