20.03.2020 12:53

ВАКС арестовал замдиректора харьковского завода «Электротяжмаш» за нанесения ущерба предприятию и государству

Суд взял под стражу заместителя директора государственного предприятия «Завод «Электротяжмаш», которого Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают в нанесении 13,7 млн грн убытков предприятию.



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Такое решение 20 марта принял Высший антикоррупционный суд, сообщает пресс-служба ВАКС.

По информации журналиста «Слово и Дело», речь об Александре Гордие.

«Следственная судья ВАКС избрала меру пресечения заместителю директора ГП «Завод «Электротяжмаш» в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 млн грн. Срок действия меры пресечения – 60 дней. То есть, до 18 мая включительно», – заявляют в суде.

В случае внесения залога на Гордея положат следующие обязанности: являться по первому требованию; не отлучаться из населенного пункта, в котором он постоянно проживает без разрешения; сообщать об изменении своего места работы; воздержаться от общения с другими свидетелями и подозреваемыми по делу; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Как известно, в этом деле НАБУ и САП сообщили о подозрении двум замдиректора завода «Электротяжмаш». Кроме них, органы правопорядка сообщили о подозрении начальнику управления завода «Электротяжмаш»; конечному бенефициару чешской компании и директору чешской компании. По данным журналиста, речь идет о чешской компании Ksanko s.r.o., которая принадлежит харьковчанкам Оксане и Дарье Евдокимовым.

Как установило следствие, в 2017 году должностные лица завода «Электротяжмаш» при посредничестве подконтрольной им компании, зарегистрированной в Праге (Чешская Республика), организовали продажу запасных частей компании реального сектора экономики (Литовская Республика). Те запчасти, которые «Электротяжмаш» продал чешской компании за 600 300 евро, последняя перепродала литовской за почти вдвое большей цене – 1,22 млн евро. В результате «Электротяжмаш» получил 13,7 млн грн, что подтверждено экспертизами.

Напомним, в ноябре 2016 года НАБУ задержало бывшего замдиректора завода «Электротяжмаш». В марте также арестовали замдиректора «Электротяжмаша» и сообщника за получение $37 тысяч взятки. Позже САП смягчила обвинение по этому делу.