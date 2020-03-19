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19.03.2020  19:43   

Горе-мать предстанет перед судом

Обвинительный приговор направлен в суд.

Харьковской местной прокуратурой № 3 направлен в суд обвинительный акт в отношении женщины, которая злостно не исполняла обязанности по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины).
 
По информации руководителя местной прокуратуры Руслана Скуратовича, установлено, что 40-летняя жительница. Харькова, будучи матерью 4-летнего мальчика, который в силу своего возраста не способен самостоятельно заботиться о себе и сообщить о совершении в отношении него противоправных действий, в течение года систематически не выполняла возложенные на нее действующим законодательством обязанности по уходу за ребенком, получая при этом государственную помощь на содержание малолетнего ребенка. Женщина неоднократно оставляла своего сына у своих знакомых. Мальчик, находясь у посторонних лиц без родительского надзора, получил тяжкие телесные повреждения, вследствие которых его госпитализировали в лекарственной учреждения, чтобы провести операцию.
 
Ребенок нуждался в постоянном медицинском и особого ухода, однако мать снова отдала сына той же знакомой. За неделю мальчика доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.
 
На основании решения суда женщину лишили родительских прав.
 
10 февраля 2020 года, под процессуальным руководством местной прокуратуры женщине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 166 УК Украины — злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия.
 
Досудебное расследование осуществляли следователи Немишлянського отдела полиции ГУНП в Харьковской области.
 
Сейчас обвинительный акт в отношении женщины направлено в суд. Ей грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.
Тэги:  избиение, горе-мать, харьков, халатность, ребенок
 
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