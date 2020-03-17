17.03.2020 14:01

На Салтовке задержали курьера с коробкой наркотиков (ФОТО)

Значительное количество, вероятно, наркотического вещества обнаружили у прохожего харьковские патрульные.



// Патрульная полиция

Во время патрулирования Московского района города патрульные обратили внимание на мужчину, который, увидев правоохранителей, резко изменил направление движения.

Такое поведение которого вызвало подозрение у полицейских, и они остановили гражданина.



В результате проверки полицeйские обнаружили у мужчины 4 коробки, в которых находилось 75 пакетиков с неизвестным веществом растительного происхождения, 60 пакетиков с порошкообразным, разноцветнім веществом, 40 пакетиков с неизвестным веществом и 2 больших пакета с неизвестным веществом, внешне похожим на наркотическое.



Для проведения соответствующих следственных действий и изъятия обнаруженных веществ на экспертизу на место была вызвана следственно-оперативная группа.



В дальнейшем все обстоятельства происшествия будут устанавливать следователи.