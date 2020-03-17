На Салтовке задержали курьера с коробкой наркотиков (ФОТО)

Значительное количество, вероятно, наркотического вещества обнаружили у прохожего харьковские патрульные.
Во время патрулирования Московского района города патрульные обратили внимание на мужчину, который, увидев правоохранителей, резко изменил направление движения.
Такое поведение которого вызвало подозрение у полицейских, и они остановили гражданина.
В результате проверки полицeйские обнаружили у мужчины 4 коробки, в которых находилось 75 пакетиков с неизвестным веществом растительного происхождения, 60 пакетиков с порошкообразным, разноцветнім веществом, 40 пакетиков с неизвестным веществом и 2 больших пакета с неизвестным веществом, внешне похожим на наркотическое.
Для проведения соответствующих следственных действий и изъятия обнаруженных веществ на экспертизу на место была вызвана следственно-оперативная группа.
В дальнейшем все обстоятельства происшествия будут устанавливать следователи.
День склоняет к тому, чтобы зацикливаться на любых мелочах, в том числе и неприятных. Зато будет легче обычного даваться любая работа, требующая повышенной концентрации внимания.
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.
Сегодня отмечается День святого Патрика – национальный ирландский праздник, ставший популярным во всем мире.
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