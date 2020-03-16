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16.03.2020  13:41   

ДТП: две машины вылетели в кювет (ФОТО, ВИДЕО)

Об аварии с перевертышем и и вылетевшим с трассы сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, под Харьковом - ДТП.

На трассе Киев-Должанский произошла авария, в ходе которой два авто вылетели с трассы.

Подробностей о пострадавших пока нет.

Тэги:  дтп, аварии, харьков, вылетели в кювет
 
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