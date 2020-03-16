16.03.2020 13:41

ДТП: две машины вылетели в кювет (ФОТО, ВИДЕО)

Об аварии с перевертышем и и вылетевшим с трассы сообщают очевидцы.



//t.me

Как информируют пользователи соцсети, под Харьковом - ДТП.

На трассе Киев-Должанский произошла авария, в ходе которой два авто вылетели с трассы.

Подробностей о пострадавших пока нет.