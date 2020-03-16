ДТП: две машины вылетели в кювет (ФОТО, ВИДЕО)

Об аварии с перевертышем и и вылетевшим с трассы сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, под Харьковом - ДТП.
На трассе Киев-Должанский произошла авария, в ходе которой два авто вылетели с трассы.
Подробностей о пострадавших пока нет.
День может оказаться довольно продуктивным, если направить свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное и главное, позитивное русло.
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.
По народному календарю сегодня Евтропиев день.
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