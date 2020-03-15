15.03.2020 12:28

Ночной взрыв банкомата: открыто уголовное дело (ФОТО)

Полиция открыла уголовное производство по факту повреждения банкомата в Немышлянском районе.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о взрыве банкомата, расположенном на первом этаже жилого многоэтажного дома по улице Салтовское шоссе, поступило в полицию 15 марта около 3:00.

По адресу выехала следственно-оперативная группа отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

Предварительно установлено, что злоумышленники взорвали банкомат с помощью самодельного взрывного устройства.

Следлвателм Немышлянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

В настоящее время полицией принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к данному преступлению.