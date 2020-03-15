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15.03.2020  12:28   

Ночной взрыв банкомата: открыто уголовное дело (ФОТО)

Полиция открыла уголовное производство по факту повреждения банкомата в Немышлянском районе.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о взрыве банкомата, расположенном на первом этаже жилого многоэтажного дома по улице Салтовское шоссе, поступило в полицию 15 марта около 3:00.
 
По адресу выехала следственно-оперативная группа отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.
 
Правоохранители провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.
 
Предварительно установлено, что злоумышленники взорвали банкомат с помощью самодельного взрывного устройства.
 
Следлвателм Немышлянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.
 
 В настоящее время полицией принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к данному преступлению.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  взрыв, банкомат, харьков, приват
 
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