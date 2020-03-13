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13.03.2020  16:49   

Ножом - в шею: ревнивый хулиган и грабитель чуть не убил любовницу (ФОТО)

Ревнивца, который отвез раненную им пассию в больницу, задержали стражи порядка.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Наполиции, 12 марта 2020 года около 14:10 в дежурную часть Немышлянского райотдела поступила информация о доставлении в больницу 40-летней женщины с телесными повреждениями в виде колото-резаной проникающей раны трахеи.
 
В розыска полицейскими был найден злоумышленник, причастный к совершению преступления.
 
Им оказался 48-летний гражданин, ранее неоднократно судимый за хулиганство, умышленное нанесение тяжких телесных повреждений и грабеж.
 
Как выяснилось в ходе предварительного расследования, в тот день правонарушителем и сожительницей возникла словесная перепалка на почве ревности, в ходе которой он ударил женщину ножом в шею.
 
После совершенного злоумышленник вызвал такси и отвез пострадавшую в одной из больниц Харькова.
 
В медучреждении человек отвел сожительницу в хирургическое отделение и скрылся.
 
Следователем отдела Немышлянского ОП ГУНП в Харьковской области информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
 
В настоящее время решается вопрос о сообщение мужу о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения.
 
Следственные действия продолжаются.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство, покушение, харьков, ранил в шею, грабитель, хулиган, отвез в больницу
 
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