13.03.2020 16:49

Ножом - в шею: ревнивый хулиган и грабитель чуть не убил любовницу (ФОТО)

Ревнивца, который отвез раненную им пассию в больницу, задержали стражи порядка.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Наполиции, 12 марта 2020 года около 14:10 в дежурную часть Немышлянского райотдела поступила информация о доставлении в больницу 40-летней женщины с телесными повреждениями в виде колото-резаной проникающей раны трахеи.

В розыска полицейскими был найден злоумышленник, причастный к совершению преступления.

Им оказался 48-летний гражданин, ранее неоднократно судимый за хулиганство, умышленное нанесение тяжких телесных повреждений и грабеж.

Как выяснилось в ходе предварительного расследования, в тот день правонарушителем и сожительницей возникла словесная перепалка на почве ревности, в ходе которой он ударил женщину ножом в шею.

После совершенного злоумышленник вызвал такси и отвез пострадавшую в одной из больниц Харькова.

В медучреждении человек отвел сожительницу в хирургическое отделение и скрылся.

Следователем отдела Немышлянского ОП ГУНП в Харьковской области информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

В настоящее время решается вопрос о сообщение мужу о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения.

Следственные действия продолжаются.