13.03.2020 13:39

Драка, стрельба и поножовщина в центре Харькова: открыто уголовное дело

В результате группового конфликта ранен иностранец.



//sobitie.com.ua

Как сообщает ГУ Нацпошлиции, информация о драке молодых людей на улице Чичибабина поступило в Шевченковский отдела полиции 12 марта в 21:47.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела. Установлено, что возле одного из кафе произошел конфликт между неизвестными мужчинами. В результате происшествия один из участников получил телесные повреждения.

По адресу полицейские обнаружили и изъяли вещественные доказательства - гильзы из газового пистолета.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет. Досудебное расследование продолжается. Полицейские устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к конфликту.