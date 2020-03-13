Главная Новости Криминал и происшествия Драка, стрельба и поножовщина в центре Харькова: открыто уголовное дело
13.03.2020  13:39   

Драка, стрельба и поножовщина в центре Харькова: открыто уголовное дело

В результате группового конфликта ранен иностранец.


//sobitie.com.ua
Как сообщает ГУ Нацпошлиции, информация о драке молодых людей на улице Чичибабина поступило в Шевченковский отдела полиции 12 марта в 21:47.
 
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела. Установлено, что возле одного из кафе произошел конфликт между неизвестными мужчинами. В результате происшествия один из участников получил телесные повреждения.
 
По адресу полицейские обнаружили и изъяли вещественные доказательства - гильзы из газового пистолета.
 
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет. Досудебное расследование продолжается. Полицейские устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к конфликту.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  стрельба, харьков, драка, поножовщина
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.03 Власть В Харькове схлестнулись лучшие стрелки среди женщин-полицейских (ФОТО, ВИДЕО) 03.03 Криминал и происшествия Нелюдь с Южной Салтовки: неадекват стреляет по животным 24.02 Спорт Стрільба з луку. Харків'яни успішно виступили на чемпіонаті України (ФОТО)
 
Loading...
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 