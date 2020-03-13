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13.03.2020  12:48   

Ворвались, изнасиловали и ограбили: копы задержали преступников

На Харьковщине полицейские разоблачили двух мужчин в совершении нескольких тяжких преступлений


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Как сообщает ГУ Нацполиции, 11 марта 2020 года двое неизвестных напали на 53-летнюю жительницу села Морозовка Балаклейского района Харьковской боласти.
 
Днем они постучали в дверь ее дома. Женщина открыла им дверь, мужчины ворвались в помещение и, угрожая ножом, изнасиловали ее. Потом забрали у потерпевшего мобильный телефон и деньги и скрылись в неизвестном направлении.
 
Напуганная женщина сразу вызвала медицинскую помощь и полицейских, которым описала приметы нападавших.
 
В реулььтате розыска полицейские установили, что к преступлению причастны односельчане потерпевшей 21 и 23 лет.
 
Сейчас они задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
 
В ходе расследования следователи выяснили, что преступники, скорее всего ограблению соседей потерпевшей. В тот же день они проникли в дом женщины и завладели ее имуществом.  
 
Сейчас назначен ряд экспертиз.
 
Сведения об указанных событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 186 (грабеж), ч. 3 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, харьков, изнасилование, ворвались в дом, напали на женщину, балаклея
 
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