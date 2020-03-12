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12.03.2020  16:07   

Выходцы с Кавказа обносили автомобили на стоянках Харькова (ВИДЕО)

Двое членов банды задержаны, личности остальных выясняются.


// Facebook

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали деятельность организованной группировки, участники которого специализировались на кражах имущества из автомобилей.  Деятельность группы координировал один из российских «воров в законе», сообщил на своей странице в Facebook начальник пресс-центра в Управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По предварительной версии, в состав группы входят преимущественно ранее судимые выходцы из одной из стран Северного Кавказа. Кроме того злоумышленники «рабочие» связи с организованными группами из других регионов Украины, а также за рубежом. География деятельности воров распространялась на территорию Харьковской, Киевской и Днепропетровской областей. Установлено, что, используя специальные электронные устройства, так называемые «кодграберы», злоумышленники отключали сигнализацию и похищали имущество из автомобилей, запаркованных рядом с торгово-развлекательными и офисными центрами города. На счету злоумышленников несколько десятков краж.

Сотрудники спецслужбы совместно с бойцами спецподразделения «Альфа» провели обыски по местам жительства фигурантов дела на территории города и области. Во время следственных действий изъято специальные устройства, предназначенные для считывания кодов автомобильных сигнализаций, похищенное имущество и денежные средства, полученные преступным путем, а также огнестрельное оружие.

Сейчас два активных участника группировки задержаны в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрениях.

Продолжаются следственные действия для установления и задержания других фигурантов дела.

Мероприятия по разоблачению происходили под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

Тэги:  кража, сбу, харьков
 
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