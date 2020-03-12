12.03.2020 16:07

Выходцы с Кавказа обносили автомобили на стоянках Харькова (ВИДЕО)

Двое членов банды задержаны, личности остальных выясняются.



// Facebook

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали деятельность организованной группировки, участники которого специализировались на кражах имущества из автомобилей. Деятельность группы координировал один из российских «воров в законе», сообщил на своей странице в Facebook начальник пресс-центра в Управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По предварительной версии, в состав группы входят преимущественно ранее судимые выходцы из одной из стран Северного Кавказа. Кроме того злоумышленники «рабочие» связи с организованными группами из других регионов Украины, а также за рубежом. География деятельности воров распространялась на территорию Харьковской, Киевской и Днепропетровской областей. Установлено, что, используя специальные электронные устройства, так называемые «кодграберы», злоумышленники отключали сигнализацию и похищали имущество из автомобилей, запаркованных рядом с торгово-развлекательными и офисными центрами города. На счету злоумышленников несколько десятков краж.



Сотрудники спецслужбы совместно с бойцами спецподразделения «Альфа» провели обыски по местам жительства фигурантов дела на территории города и области. Во время следственных действий изъято специальные устройства, предназначенные для считывания кодов автомобильных сигнализаций, похищенное имущество и денежные средства, полученные преступным путем, а также огнестрельное оружие.



Сейчас два активных участника группировки задержаны в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрениях.



Продолжаются следственные действия для установления и задержания других фигурантов дела.



Мероприятия по разоблачению происходили под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.