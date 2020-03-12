Полиция ищет подростков, разрисовавших Семь чудес Харькова

В ночь на среду на площади Архитекторов разрисовали памятник Влюбленным и стекло, за которым размещена одна из копий достопримечательностей города.
По данному факту городские власти написали заявление в полицию.
В пресс-службе Нацполиции сообщили, что во время мониторинга сети интернет полицией обнаружено информацию о том, что в центре города лица разрисовали Памятник влюбленным, а также стекло, под которым установлены миниатюры памятников города Харькова.
Указанный факт зарегистрирован в журнале учета Киевского отдела полиции.
Проводится соответствующая проверка, устанавливаются лица, причастные к данному событию, добавили правоохранители.
Впрочем, в сети «художники» и не скрывались. Сначала все городские паблики пестрели фото и видео из инстраграмма одного из подростков, участвовавших в «акции». Позже одна из малолетних участников якобы одумалась и даже выложила видео, как пришла на площадь Архитекторов отмывать «художества», но за нее это уже сделали коммунальщики.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций, где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
То тучи, то солнце – погода в этот день будет переменчивой. Ночью небольшой дождь. Днем в Харькове без осадков, по области небольшой дождь. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
12 марта 2008 года впервые отмечался Всемирный день против киберцензуры. Этот день был установлен по инициативе неправительственных организаций «Репортеры без границ» и «Международная амнистия».
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