12.03.2020 09:58

Полиция ищет подростков, разрисовавших Семь чудес Харькова

В ночь на среду на площади Архитекторов разрисовали памятник Влюбленным и стекло, за которым размещена одна из копий достопримечательностей города.



// Facebook

По данному факту городские власти написали заявление в полицию.



В пресс-службе Нацполиции сообщили, что во время мониторинга сети интернет полицией обнаружено информацию о том, что в центре города лица разрисовали Памятник влюбленным, а также стекло, под которым установлены миниатюры памятников города Харькова.



Указанный факт зарегистрирован в журнале учета Киевского отдела полиции.



Проводится соответствующая проверка, устанавливаются лица, причастные к данному событию, добавили правоохранители.

Впрочем, в сети «художники» и не скрывались. Сначала все городские паблики пестрели фото и видео из инстраграмма одного из подростков, участвовавших в «акции». Позже одна из малолетних участников якобы одумалась и даже выложила видео, как пришла на площадь Архитекторов отмывать «художества», но за нее это уже сделали коммунальщики.





