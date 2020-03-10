10.03.2020 16:42

Заядлый курильщик поджег кухню и едва не спалил дом

Лозовский район: спасатели оперативно ликвидировали возгорание на частном дворе.



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10 марта в 11:22 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который возник на территории частного домовладения по адресу: г. Лозовая, ул. Олекснадр Бричук, 16.

К месту вызова прибыли спасатели 24-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистерне. По прибытию на место происшествия было установлено, что горит древесная туалет и частично крыша летней кухни на площади 10 кв.м. О 11:36 пожарным удалось локализовать огонь и предотвратить угрозу дальнейшего его распространения. В 12:10 пожар полностью ликвидировать. Травмированных и погибших в результате пожара нет.

По предварительным данным причиной возникновения возгорания стало неосторожность при курении.