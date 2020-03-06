06.03.2020 10:45

Под Харьковом в Хотомле вместо арбузов собрали на бахче урожай мин и снарядов

Пиротехники ГСЧС за сутки разминировали 14 взрывоопасных предметов времен войны.



://kh.dsns.gov.ua

5 марта пиротехники учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины и аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области проводили мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны.

Работы по разминированию проводились в с. Староверовка Шевченковского района, с. Ольховатка Нововодолажского района, с. Песчаное Чугуевского района и неподалеку с. Хотомля Волчанского района.

Всего было разминировано 14 боеприпасов, из которых 2 артснаряд, 11 минометных мин и 1 авиабомба SD-50.