Угрожал открыть стрельбу: как задерживали подозреваемого в организации теракта на Харьковщине (ФОТО)

Служба безопасности Украины задержала в Борисполе уроженца Донецкой области, причастного к совершению преступления с признаками террористического характера.
В ходе досудебного следствия правоохранители установили, что мужчина может был задействован в организации и совершении теракта на территории Харьковщины.
По материалам расследования, он также в 2014 году принимал участие в деятельности незаконного вооруженного формирования «Оплот» в Донецкой области.
Злоумышленник пытался скрыться на автомобиле. Перед этим он угрожал стражам порядка применить против них огнестрельное оружие.
При осмотре задержанного и авто изъяли огнестрельное оружие, ручную гранату, а также другие предметы, которые использовались злоумышленником в противоправных целях.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
День переполнен флюидами повышенной общественной активности. И окружающие, и вы будете испытывать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела, даже если об этом никто не просит.
Теплая солнечная погода продолжается. Синоптики обещают переменную облачность. Без осадков.
День врачей, с детских лет наводящих страх, впервые отметили в США, но хорошую традицию быстро переняли в других странах.
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