06.03.2020 09:57

Угрожал открыть стрельбу: как задерживали подозреваемого в организации теракта на Харьковщине (ФОТО)

Служба безопасности Украины задержала в Борисполе уроженца Донецкой области, причастного к совершению преступления с признаками террористического характера.



//ssu.gov.ua

В ходе досудебного следствия правоохранители установили, что мужчина может был задействован в организации и совершении теракта на территории Харьковщины.

По материалам расследования, он также в 2014 году принимал участие в деятельности незаконного вооруженного формирования «Оплот» в Донецкой области.



Злоумышленник пытался скрыться на автомобиле. Перед этим он угрожал стражам порядка применить против них огнестрельное оружие.



При осмотре задержанного и авто изъяли огнестрельное оружие, ручную гранату, а также другие предметы, которые использовались злоумышленником в противоправных целях.



Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.