Главная Новости Криминал и происшествия Угрожал открыть стрельбу: как задерживали подозреваемого в организации теракта на Харьковщине (ФОТО)
06.03.2020  09:57   

Угрожал открыть стрельбу: как задерживали подозреваемого в организации теракта на Харьковщине (ФОТО)

Служба безопасности Украины задержала в Борисполе уроженца Донецкой области, причастного к совершению преступления с признаками террористического характера.


//ssu.gov.ua

В ходе досудебного следствия правоохранители установили, что мужчина может был задействован в организации и совершении теракта на территории Харьковщины.

По материалам расследования, он также в 2014 году принимал участие в деятельности незаконного вооруженного формирования «Оплот» в Донецкой области.

Злоумышленник пытался скрыться на автомобиле. Перед этим он угрожал стражам порядка применить против них огнестрельное оружие.

При осмотре задержанного и авто изъяли огнестрельное оружие, ручную гранату, а также другие предметы, которые использовались злоумышленником в противоправных целях.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Источник:   СБУ
 Тэги:  сбу, террорист, харьков, задержание
 
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