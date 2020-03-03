03.03.2020 11:55

В школьный туалет на Северной Салтовке подбросили муляж взрывного устройства

Подозрительный предмет, найденный ученики на территории одной из школ Киевского района, оказался муляжом. Никакой опасности для окружающих он не представлял.



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По данным полиции, 2 марта около 18:10 в Киевский отдел поступило сообщение о том, что в школе по улице Леся Сердюка в туалете найден предмет, внешне похожий на взрывное устройство.

Правоохранители обследовали место происшествия и установили, что обнаруженный предмет является неработающим мобильным телефоном с примотаны к нему муляжом тротиловой шашки и проводами. Никаких взрывчатых веществ он не содержал.

Информация о происшествии зарегистрировано в Едином учета Киевского отдела полиции. Проводится проверка.