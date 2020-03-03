Главная Новости Криминал и происшествия В школьный туалет на Северной Салтовке подбросили муляж взрывного устройства
03.03.2020  11:55   

В школьный туалет на Северной Салтовке подбросили муляж взрывного устройства

Подозрительный предмет, найденный ученики на территории одной из школ Киевского района, оказался муляжом. Никакой опасности для окружающих он не представлял.


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По данным полиции, 2 марта около 18:10 в Киевский отдел поступило сообщение о том, что в школе по улице Леся Сердюка в туалете найден предмет, внешне похожий на взрывное устройство.

Правоохранители обследовали место происшествия и установили, что обнаруженный предмет является неработающим мобильным телефоном с примотаны к нему муляжом тротиловой шашки и проводами. Никаких взрывчатых веществ он не содержал. 

Информация о происшествии зарегистрировано в Едином учета Киевского отдела полиции. Проводится проверка.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  туалет, муляж, харьков, минирование, школа
 
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