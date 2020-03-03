В школьный туалет на Северной Салтовке подбросили муляж взрывного устройства

Подозрительный предмет, найденный ученики на территории одной из школ Киевского района, оказался муляжом. Никакой опасности для окружающих он не представлял.
По данным полиции, 2 марта около 18:10 в Киевский отдел поступило сообщение о том, что в школе по улице Леся Сердюка в туалете найден предмет, внешне похожий на взрывное устройство.
Правоохранители обследовали место происшествия и установили, что обнаруженный предмет является неработающим мобильным телефоном с примотаны к нему муляжом тротиловой шашки и проводами. Никаких взрывчатых веществ он не содержал.
Информация о происшествии зарегистрировано в Едином учета Киевского отдела полиции. Проводится проверка.
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