Молодой мужчина бросился под электричку в Слатино

Личность погибшего выясняется.
ЧП произошло 2 марта около часа дня на станции «Слатино», сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки..
Электропоездом сообщением «Харьков - Казачья Лопань» был смертельно травмирован неизвестный мужчина в возрасте 25-30 лет, который бросился под поезд.
Задержка в движении составила 2:00 19 минут.
Звезды покровительствуют любым видам накопительства: будь то идея положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Второй день недели обещают пасмурным. Ночной мелкий дождь к утру может усилиться, но до полудня он должен закончиться. Днем без существенных осадков.
Ежегодно 3 марта все страны отмечают Всемирный день дикой природы (World Wildlife Day).
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