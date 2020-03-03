03.03.2020 10:36

Молодой мужчина бросился под электричку в Слатино

Личность погибшего выясняется.



// Facebook

ЧП произошло 2 марта около часа дня на станции «Слатино», сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки..

Электропоездом сообщением «Харьков - Казачья Лопань» был смертельно травмирован неизвестный мужчина в возрасте 25-30 лет, который бросился под поезд.

Задержка в движении составила 2:00 19 минут.