Главная Новости Криминал и происшествия Молодой мужчина бросился под электричку в Слатино
03.03.2020  10:36   

Молодой мужчина бросился под электричку в Слатино

Личность погибшего выясняется.


// Facebook

ЧП произошло 2 марта около часа дня на станции «Слатино», сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки..

Электропоездом сообщением «Харьков - Казачья Лопань» был смертельно травмирован неизвестный мужчина в возрасте 25-30 лет, который бросился под поезд.

Задержка в движении составила 2:00 19 минут.

Тэги:  попал под поезд, смерть, харьков
 
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