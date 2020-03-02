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02.03.2020  16:49   

ДТП: немецкий таран припаркованных авто (ФОТО, Обновлено)

Об аварии на Салтовке сообщают очевидцы, выложили фото и видео происшествия.


//t.me
 
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, по предварительной информации водитель авто Volkswwagen Touareg совершил наезд на припаркованные авто Reno и микроавтобус Volkswagen. 
 
Водителя авто Volkswwagen Touareg был госпитализирован в 4 больницы СМП. 
 
В других автомобилях никто не находился.
 
Кроме водителя немца травмированных нет. 
 
ДТП оформлялся следственно-оперативной группой.
 
 
 
 
Тэги:  дтп, аварии, харьков, таран, разбил припаркованные авто
 
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