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29.02.2020  14:14   

Спасатели гасили возгорание 5 часов - по итогу в обугленных вещах нашли труп мужчины (ФОТО)

29 февраля в 07:37 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел на территории частного домовладения по адресу: ул. Шевченко, 26 поселка Белый Колодец, Волчанского района, Харьковской области.


://kh.dsns.gov.ua

К месту вызова прибыли спасатели 66-го Государственного пожарно-спасательного поста и коллеги местной пожарной команды из с. Белый Колодец. Пожарные выяснили, что горел диван и домашние вещи. Площадь пожара составила около 40 кв.м. Во время проведения разведки они обнаружили тело погибшего хозяина дома, 1966 года рождения.

В 8:26 пожарные локализовали пожар, а в 13:39 полностью ликвидировали ее.

Причина возникновения пожара пока выясняется.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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