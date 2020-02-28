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28.02.2020  10:17   

На Салтовском шоссе Scoda встретила свою судьбу (ВИДЕО)

Авария произошла вечером 27 февраля.


// Facebook

На Салтовком шоссе автомобиль Scoda попал в ДТП.

Видео столкновения выложили в соцсети.

«Сначала несколько раз увернулся от встречных машин, а позже так и встретил свою судьбу в корме поворачивающей машинки», – прокоментировали произошедшее очевидцы.

Тэги:  дтп, харьков
 
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