На Салтовском шоссе Scoda встретила свою судьбу (ВИДЕО)

Авария произошла вечером 27 февраля.
На Салтовком шоссе автомобиль Scoda попал в ДТП.
Видео столкновения выложили в соцсети.
«Сначала несколько раз увернулся от встречных машин, а позже так и встретил свою судьбу в корме поворачивающей машинки», – прокоментировали произошедшее очевидцы.
День творческого подхода, неожиданных решений и внезапных вспышек чувств – обещает принести вам немало сюрпризов.
Ночью сильный дождь и мокрый снег. Днем небольшой дождь с мокрым снегом. Утром и днем порывы ветра 15-20 м/с.
День штурманской службы авиации ВВС Украины отмечается ежегодно 28 февраля, начиная с 2008 года.
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