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27.02.2020  16:32   

Пьяный водитель снес электроопору (ФОТО)

Уровень алкоголя в крови водителя почти в 10 раз превышал допустимую норму.


// Патрульная полиция

В ночь на 27 февраля получили сообщение о ДТП, которое произошло на улице Озерянской.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ 11193 не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд электроопору.

Во время оформления ДТП инспекторы обнаружили у водителя явные признаки алкогольного опьянения.

Водитель согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения. Тест оказался положительным и показал 1,92 промилле алкоголя в крови (допустимая норма - 0,2 промилле).

На 29-летнего водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили ряд административных материалов, а именно: протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения), ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП). Материалы будут переданы в суд.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  дтп, харьков
 
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