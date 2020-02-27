27.02.2020 16:32

Пьяный водитель снес электроопору (ФОТО)

Уровень алкоголя в крови водителя почти в 10 раз превышал допустимую норму.



// Патрульная полиция

В ночь на 27 февраля получили сообщение о ДТП, которое произошло на улице Озерянской.



По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ 11193 не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд электроопору.



Во время оформления ДТП инспекторы обнаружили у водителя явные признаки алкогольного опьянения.

Водитель согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения. Тест оказался положительным и показал 1,92 промилле алкоголя в крови (допустимая норма - 0,2 промилле).



На 29-летнего водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили ряд административных материалов, а именно: протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения), ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП). Материалы будут переданы в суд.