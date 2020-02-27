27.02.2020 11:41

В лесополосе под Харьковом нашли склад мин и патронов (ФОТО)

Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС за сутки разминировали 231 боеприпас



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26 февраля пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области и Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧНС Украины проводили мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны. Розминувальни работы проводились в Дергачевском, Змиевском и Великобурлукском районах области. Всего было разминировано 231 боеприпас, из которых 30 минометных мин, 1 артснаряд и 200 единиц боеприпасов.

Так, в лесополосе неподалеку с. Курортное Дергачевского района области было обнаружено, разминировано и уничтожено 27 минометных мин 82мм, 1 артснаряд калибра 76 мм и 200 единиц боеприпасов.