27.02.2020 11:01

Родня не успела спасти любителя покурить в постели (ФОТО)

Купянский район: стало известно о пожаре, которая унесла жизни 49-летнего мужчины



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26 февраля в дежурную часть Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области от Национальной полиции поступило сообщение о том, что около 19:40 в результате пожара погиб мужчина 1971 года рождения. Возгорание возникло в квартире на 9-м этаже 9-этажного жилого дома по адресу: Купянский район, пос. Ковшаровка, 1-й микрорайон, д.38.

Как выяснилось, событие обнаружили родственники погибшего, которые самостоятельно с помощью подручных средств потушили пожар. В одной из жилых комнат горел кровать, пол и домашние вещи на площади около 1 кв.м.

Пожарные подразделения на место происшествия не вызывались.

По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.