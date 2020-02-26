26.02.2020 17:41

Как патрульный евробляхеру помогал и чудом за решетку не попал

Инициативный Патрульный получил условный срок за подделку документов.



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Харьковский районный суд вынес приговор сотруднику патрульной полиции, который подделывал документы для "евробляхера".

Согласно данным расследствия, в марте 2018 года стражорядка предложил знакомому помощь в легализации автомобиля Hyundai Coupe на еврономерах.

За восемь тысяч гривен старший лейтенант пообещал предоставить поддельные номерные знаки и свидетельство о регистрации машины в Украине. Что и было сделано а августе 2019 года.

Спустя три месяца патрульный предложил "переоформит Mitsubisi Pajero Wagon. П

В ходе разбирательства фигурант признал свою вину и пошел на сделку с прокуратурой.

За подделку документов суд приговорил патрульного к трем годам лишения свободы.

Однако тюремное заключение ему заменили на год испытательного срока.

На данный момент решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляции.