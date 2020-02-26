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26.02.2020  17:41   

Как патрульный евробляхеру помогал и чудом за решетку не попал

Инициативный Патрульный получил условный срок за подделку документов.


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Харьковский районный суд вынес приговор сотруднику патрульной полиции, который подделывал документы для "евробляхера". 
 
Согласно данным расследствия, в марте 2018 года стражорядка предложил знакомому помощь в легализации автомобиля Hyundai Coupe на еврономерах.
 
За восемь тысяч гривен старший лейтенант пообещал предоставить поддельные номерные знаки и свидетельство о регистрации машины в Украине. Что и было сделано а августе 2019 года.
 
Спустя три месяца патрульный предложил "переоформит Mitsubisi Pajero Wagon. П
 
В ходе разбирательства фигурант признал свою вину и пошел на сделку с прокуратурой.
 
За подделку документов суд приговорил патрульного к трем годам лишения свободы.
 
Однако тюремное заключение ему заменили на год испытательного срока.
 
На данный момент решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляции.
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  подделка документов, мошенничество, харьков, евробляхер
 
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