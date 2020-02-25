25.02.2020 15:31

В Харьковском метро остановлено движение - буйный пассажир (Обновлено)

Об этом сообщают очевидцы.



//mirmetro.net

Как сообщили в пресс-службе - пришлось высаживать «буйного» пассажира на Историческом музее.

Мужчина не хотел высаживаться, агрессивно вел себя.

Состав не мог отправиться. В связи с этим остальные скорректировали движение.

Как ранее информировали пользователи соцсетей, на Пушкинской по селектору прошло указание — всем машинистам остановиться по станциям.