В Харьковском метро остановлено движение - буйный пассажир (Обновлено)

Об этом сообщают очевидцы.
Как сообщили в пресс-службе - пришлось высаживать «буйного» пассажира на Историческом музее.
Мужчина не хотел высаживаться, агрессивно вел себя.
Состав не мог отправиться. В связи с этим остальные скорректировали движение.
Как ранее информировали пользователи соцсетей, на Пушкинской по селектору прошло указание — всем машинистам остановиться по станциям.
День обещает быть наполнен большим количеством споров. Если вы хотите выйти из них победителем, не пытайтесь переспорить оппонента.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Ночью на дорогах гололедица.
По народному календарю сегодня Алексей Рыбный.
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