Главная Новости Криминал и происшествия В Харьковском метро остановлено движение - буйный пассажир (Обновлено)
25.02.2020  15:31   

В Харьковском метро остановлено движение - буйный пассажир (Обновлено)

Об этом сообщают очевидцы.


//mirmetro.net

Как сообщили в пресс-службе - пришлось высаживать «буйного» пассажира на Историческом музее.

Мужчина не хотел высаживаться, агрессивно вел себя.

Состав не мог отправиться. В связи с этим остальные скорректировали движение.

Как ранее информировали пользователи соцсетей, на Пушкинской по селектору прошло указание — всем машинистам остановиться по станциям.

Тэги:  метро, чп, харьков, остановка движения
 
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