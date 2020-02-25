Главная Новости Криминал и происшествия Полиция устанавливает обстоятельства гибели пешехода на Харьковщине (ОБНОВЛЕНО, ФОТО)
25.02.2020  12:02   

Полиция устанавливает обстоятельства гибели пешехода на Харьковщине (ОБНОВЛЕНО, ФОТО)

Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 февраля около 17:50 на автодороге «Харьков-Волчанск-КПП« Чугуновка »вблизи села Лиман Волчанского района.


://hk.npu.gov.ua

Полицейские установили, что 35-летний водитель автомобиля «Renault Espace» совершил наезд на 62-летнего жителя с. Хотомля, который двигался по неосвещенной проезжей части. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия. 

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
25.02 Криминал и происшествия Под Харьковом сбили насмерть пешехода 24.02 Криминал и происшествия ДТП: под Харьковом перевернулась фура со свиньями (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено) 24.02 Криминал и происшествия В центре Харькова такси сбило пешехода
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 