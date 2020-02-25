25.02.2020 12:02

Полиция устанавливает обстоятельства гибели пешехода на Харьковщине (ОБНОВЛЕНО, ФОТО)

Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 февраля около 17:50 на автодороге «Харьков-Волчанск-КПП« Чугуновка »вблизи села Лиман Волчанского района.



://hk.npu.gov.ua

Полицейские установили, что 35-летний водитель автомобиля «Renault Espace» совершил наезд на 62-летнего жителя с. Хотомля, который двигался по неосвещенной проезжей части. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.