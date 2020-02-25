Под Харьковом сбили насмерть пешехода

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Волчанском районе.
Около шести часов вечера 24 февраля в селе Вильча водитель автомобиля «РЕНО» совершил наезд на 62-летнего жителя села Хотомля.
От полученных повреждений пешеход погиб на месте происшествия, сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.
День обещает быть наполнен большим количеством споров. Если вы хотите выйти из них победителем, не пытайтесь переспорить оппонента.
Утром немного продержится ясная погода, а уже днем небо покроется облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
По народному календарю сегодня Алексей Рыбный.
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