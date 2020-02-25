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25.02.2020  10:23   

Под Харьковом сбили насмерть пешехода

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Волчанском районе.


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Около шести часов вечера 24 февраля в селе Вильча водитель автомобиля «РЕНО» совершил наезд на 62-летнего жителя села Хотомля.

От полученных повреждений пешеход погиб на месте происшествия, сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.

Тэги:  дтп, харьков
 
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