25.02.2020 10:23

Под Харьковом сбили насмерть пешехода

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Волчанском районе.



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Около шести часов вечера 24 февраля в селе Вильча водитель автомобиля «РЕНО» совершил наезд на 62-летнего жителя села Хотомля.

От полученных повреждений пешеход погиб на месте происшествия, сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.