24.02.2020 19:48

Полицейских учат общаться с жертвами домашнего насилия и их обидчиками (ФОТО)

В Харькове проходят пятидневные занятия.



hk.npu.gov.ua

Тренинги проводятся для участковых офицеров полиции, инспекторов ювенальной превенции, полицейских групп реагирования патрульной полиции и патрульных полицейских.

Специалисты отдела психологического обеспечения Управления кадрового обеспечения ГУНП в Харьковской области обучают слушателей курса психологическим аспектам коммуникации во время реагирования на случаи домашнего насилия.

В частности психологи знакомят полицейских с психологическими особенностями поведения жертвы насилия и ее обидчика, отрабатывают стратегии общения с жертвами насилия (женщины, дети, старики).

Во время занятий стражи порядка с помощью дискуссии овладевают навыками выявления наглядных и скрытых признаков физического, психологического, экономического и сексуального насилия в семье.

Также слушатели будут изучать методы противодействия и предупреждения домашнего насилия и совершенствовать навыки оказания домедицинской помощи.