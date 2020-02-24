Полицейских учат общаться с жертвами домашнего насилия и их обидчиками (ФОТО)

В Харькове проходят пятидневные занятия.
Стремление к собственной независимости будет сочетаться с желанием покомандовать другими, из-за этого не исключено соперничество в любых сферах жизни.
Ночью снег, мокрый снег, метель, местами налипание мокрого снега, порывы ветра до 15-24 м/с. В утреннее время продержится немного ясная погода, а уже днем небо покроется облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
С 24 февраля по 1 марта продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.
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