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24.02.2020  19:48   

Полицейских учат общаться с жертвами домашнего насилия и их обидчиками (ФОТО)

В Харькове проходят пятидневные занятия.


hk.npu.gov.ua
Тренинги проводятся для участковых офицеров полиции, инспекторов ювенальной превенции, полицейских групп реагирования патрульной полиции и патрульных полицейских.
 
Специалисты отдела психологического обеспечения Управления кадрового обеспечения ГУНП в Харьковской области обучают слушателей курса психологическим аспектам коммуникации во время реагирования на случаи домашнего насилия.
 
В частности психологи знакомят полицейских с психологическими особенностями поведения жертвы насилия и ее обидчика, отрабатывают стратегии общения с жертвами насилия (женщины, дети, старики).
 
Во время занятий стражи порядка с помощью дискуссии овладевают навыками выявления наглядных и скрытых признаков физического, психологического, экономического и сексуального насилия в семье.
 
Также слушатели будут изучать методы противодействия и предупреждения домашнего насилия и совершенствовать навыки оказания домедицинской помощи.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  домашнее насилие, тренинг, харьков, психологическая подготовка, женшины, дети, старики
 
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