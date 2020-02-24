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24.02.2020  09:29   

В Харькове на пожаре погибла женщина

Во время ликвидации пожара в жилом доме Киевского района пожарные обнаружили тело погибшей 85-летней женщины.


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23 февраля в 5:44 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в частном одноэтажном жилом доме на двух владельцев по ул. Гризодубовой, 3а.

К месту происшествия были направлены 2 отделения службы спасения на автоцистернах.

На момент прибытия пожарных в комнате дома горели домашние вещи на площади около 10 кв.м. Во время тушения пожара спасателями было найдено тело хозяйки части домовладения, женщины 1935 года рождения.

В 7:02 пожар был ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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