Главная Новости Криминал и происшествия В Пересечном умер простуженный младенец: медики выясняют причину
21.02.2020  16:33   

В Пересечном умер простуженный младенец: медики выясняют причину

Родители не обращались за помощью к врачам.


// Facebook

17 февраля в пгт Пересечное в Дергачевском районе скоропостижно скончался 3-летний ребенок.

Как сообщили в полиции Харьковской области, у младенца 2017 года рождения была высокая температура, но родители не обращались к врачу. (По предварительной информации, семейный врач последний раз видел ребенка в августе 2019 года. После этого обращений не было.) Cкорая, которую вызвали, зафиксировала факт смерти.

В пресс-службе Нацполиции сообщили, что сейчас продолжаются судебно-медицинские экспертизы, чтобы выяснить причину смерти ребенка, правоохранители тщательно разбираются в ситуации.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 с пометкой «естественная смерть».

Окончательную причину смерти установят только после завершения экспертиз. Они могут занять около месяца.

Тэги:  смерть, ребенок, харьков, полиция, экспертиза, скорая
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
21.02 Криминал и происшествия Кровавая драма на День Валентина: на Шишковке муж расправился с женой 21.02 Криминал и происшествия На станции метро в Харькове умер мужчина (ФОТО) 20.02 Криминал и происшествия Убийца обратился в полицию: молодая дама обиделась и задушила шарфом старушку (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 