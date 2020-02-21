В Пересечном умер простуженный младенец: медики выясняют причину

Родители не обращались за помощью к врачам.
17 февраля в пгт Пересечное в Дергачевском районе скоропостижно скончался 3-летний ребенок.
Как сообщили в полиции Харьковской области, у младенца 2017 года рождения была высокая температура, но родители не обращались к врачу. (По предварительной информации, семейный врач последний раз видел ребенка в августе 2019 года. После этого обращений не было.) Cкорая, которую вызвали, зафиксировала факт смерти.
В пресс-службе Нацполиции сообщили, что сейчас продолжаются судебно-медицинские экспертизы, чтобы выяснить причину смерти ребенка, правоохранители тщательно разбираются в ситуации.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 с пометкой «естественная смерть».
Окончательную причину смерти установят только после завершения экспертиз. Они могут занять около месяца.
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