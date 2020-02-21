21.02.2020 14:11

Застала дома вора: брызнул из баллончика и убежал с драгоценностями

Копы задержали разбойника.



//kiev.vgorode.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 20 февраля 2020 года в полицию поступила информация от местной жительницы.

Женщина рассказала, что когда вернулась домой, обнаружила в квартире неизвестного мужчину.

Увидев заявителя, злоумышленник из газового баллончика брызнул ей в лицо и выбежал из дома.

Женщина обнаружила, что пропали ювелирные изделия и сразу обратилась в полицию.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа Немышлянская отдела полиции.

В ходе проведения розыскных мероприятий оперативники отдела задержали злоумышленника.

Им оказался безработный 32-летний мужчина.

Как выяснилось, он проник в квартиру потерпевшей, подобрав ключ к замку входной двери.

Вещественные доказательства изъяты.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщение ему о подозрении.