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21.02.2020  14:11   

Застала дома вора: брызнул из баллончика и убежал с драгоценностями

Копы задержали разбойника.


//kiev.vgorode.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 20 февраля 2020 года в полицию поступила информация от местной жительницы.
 
Женщина рассказала, что когда вернулась домой, обнаружила в квартире неизвестного мужчину.
 
Увидев заявителя, злоумышленник из газового баллончика брызнул ей в лицо и выбежал из дома.
 
Женщина обнаружила, что пропали ювелирные изделия и сразу обратилась в полицию.
 
По адресу выезжала следственно-оперативная группа Немышлянская отдела полиции.
 
В ходе проведения розыскных мероприятий оперативники отдела задержали злоумышленника.
 
Им оказался безработный 32-летний мужчина.
 
Как выяснилось, он проник в квартиру потерпевшей, подобрав ключ к замку входной двери.
 
Вещественные доказательства изъяты.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы.
 
Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
 
Решается вопрос о сообщение ему о подозрении.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  разбойник, ограбление, харьков, воровство
 
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