21.02.2020 14:11
Застала дома вора: брызнул из баллончика и убежал с драгоценностями
Копы задержали разбойника.
//kiev.vgorode.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 20 февраля 2020 года в полицию поступила информация от местной жительницы.
Женщина рассказала, что когда вернулась домой, обнаружила в квартире неизвестного мужчину.
Увидев заявителя, злоумышленник из газового баллончика брызнул ей в лицо и выбежал из дома.
Женщина обнаружила, что пропали ювелирные изделия и сразу обратилась в полицию.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа Немышлянская отдела полиции.
В ходе проведения розыскных мероприятий оперативники отдела задержали злоумышленника.
Им оказался безработный 32-летний мужчина.
Как выяснилось, он проник в квартиру потерпевшей, подобрав ключ к замку входной двери.
Вещественные доказательства изъяты.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Решается вопрос о сообщение ему о подозрении.