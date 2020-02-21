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21.02.2020  10:30   

Поезд в Одессу сбил мужчину

Пострадавшего госпитализировали в неотложку.


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ЧП произошло 20 февраля в одиннадцати часов вечера, сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.

На остановочном пункте «Караванная» в Люботине пассажирским поездом № 7 сообщением Харьков - Одесса был травмирован 62-летний мужчина, который по неизвестным причинам находился на путях.

Пострадавший с тяжелыми травмами доставлен в больницу неотложной скорой помощи Харькова.

Задержка движения указанного поезда составила 1:00 20 минут.

Тэги:  попал под поезд, харьков
 
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