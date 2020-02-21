Поезд в Одессу сбил мужчину

Пострадавшего госпитализировали в неотложку.
ЧП произошло 20 февраля в одиннадцати часов вечера, сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.
На остановочном пункте «Караванная» в Люботине пассажирским поездом № 7 сообщением Харьков - Одесса был травмирован 62-летний мужчина, который по неизвестным причинам находился на путях.
Пострадавший с тяжелыми травмами доставлен в больницу неотложной скорой помощи Харькова.
Задержка движения указанного поезда составила 1:00 20 минут.
Для работы этот день мог бы быть неплохим, но уж больно острые у него кромки. Споры, стремление к независимости и своеволию – не лучший фон для ведения ответственных дел.
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Туман, ухудшение видимости до 500 м, слабый гололед.
Сегодня население Земли празднует День родного языка и День экскурсовода.
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