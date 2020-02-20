В Харькове отравились дети

Полиция открыла уголовное производство по факту отравления детей в Харькове.
19 февраля около 21:00 в дежурную часть Новобаварского отдела полиции поступило сообщение о том, что из квартиры по месту жительства в больницу доставлены трое детей с признаками отравления.
Трое несовершеннолетних 4, 7 и 15 лет госпитализированы в больницу. Состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.
Для выяснения причин отравления назначены экспертизы.
Следователями открыто уголовное производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украини.Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
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