20.02.2020 16:31

В Харькове отравились дети

Полиция открыла уголовное производство по факту отравления детей в Харькове.



//24tv.ua

19 февраля около 21:00 в дежурную часть Новобаварского отдела полиции поступило сообщение о том, что из квартиры по месту жительства в больницу доставлены трое детей с признаками отравления.

Трое несовершеннолетних 4, 7 и 15 лет госпитализированы в больницу. Состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное.



По адресу выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.



Для выяснения причин отравления назначены экспертизы.



Следователями открыто уголовное производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украини.Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.