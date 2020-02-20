Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове отравились дети
20.02.2020  16:31   

В Харькове отравились дети

Полиция открыла уголовное производство по факту отравления детей в Харькове.


//24tv.ua

19 февраля около 21:00 в дежурную часть Новобаварского отдела полиции поступило сообщение о том, что из квартиры по месту жительства в больницу доставлены трое детей с признаками отравления.

Трое несовершеннолетних 4, 7 и 15 лет госпитализированы в больницу. Состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.

Для выяснения причин отравления назначены экспертизы.

Следователями открыто уголовное производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украини.Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  отравление, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
14.02 Криминал и происшествия Мужчину без сознания нашли в гараже со включенным двигателем автомобиля 13.01 Криминал и происшествия Врачи наблюдают за харьковскими школьниками, которые отравились во Львовском кафе 08.01 Криминал и происшествия Смерть под Рождество: в собственном доме погибла женщина
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 