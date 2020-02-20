20.02.2020 15:58

Убийца обратился в полицию: молодая дама обиделась и задушила шарфом старушку (ФОТО)

Копы раскрыли убийство пожилой женщины.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 16 февраля 2020 года в 19:40 в полицию поступило сообщение от 29-летней женщины, которая заявила, что обнаружила умершей в доме его хозяйку - 70-летнюю жительницу села Новоберецьке Первомайского района.

Полицейские установили, что смерть пенсионерки была насильственной.

Следователи открыли по данному факту уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В ходе расследования оперативники Первомайского отдела полиции совместно с сотрудниками Управления криминальной полиции ГУНП в Харьковской области установили личность злоумышленницы.

Ею оказалась односельчанка умершей, которая и сообщила в полицию об обнаружении тела пенсионерки.

Женщина признала свою вину и рассказала, что утром 10 февраля 2020 года пришла к своей знакомой, чтобы занять деньги.

Но пенсионерка ей отказала и, по словам задержанной, начала оскорблять нецензурной бранью женщину и ее детей.

29-летняя злоумышленница в ответ схватила концы шарфа, связанного на шее летней женщины, потащила их и задушила потерпевшую.

19 февраля женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Согласно санкции статьи задержанной грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения.

Досудебное расследование продолжается.