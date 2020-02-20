Главная Новости Криминал и происшествия Убийца обратился в полицию: молодая дама обиделась и задушила шарфом старушку (ФОТО)
20.02.2020  15:58   

Убийца обратился в полицию: молодая дама обиделась и задушила шарфом старушку (ФОТО)

Копы раскрыли убийство пожилой женщины.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 16 февраля 2020 года в 19:40 в полицию поступило сообщение от 29-летней женщины, которая заявила, что обнаружила умершей в доме его хозяйку - 70-летнюю жительницу села Новоберецьке Первомайского района.
 
Полицейские установили, что смерть пенсионерки была насильственной.
 
Следователи открыли по данному факту уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
 
В ходе расследования оперативники Первомайского отдела полиции совместно с сотрудниками Управления криминальной полиции ГУНП в Харьковской области установили личность злоумышленницы.
 
Ею оказалась односельчанка умершей, которая и сообщила в полицию об обнаружении тела пенсионерки.
 
Женщина признала свою вину и рассказала, что утром 10 февраля 2020 года пришла к своей знакомой, чтобы занять деньги.
 
Но пенсионерка ей отказала и, по словам задержанной, начала оскорблять нецензурной бранью женщину и ее детей.
 
29-летняя злоумышленница в ответ схватила концы шарфа, связанного на шее летней женщины, потащила их и задушила потерпевшую.
 
19 февраля женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.
 
Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
 
Согласно санкции статьи задержанной грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения.
 
Досудебное расследование продолжается.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство, задушила шарфом, харьков, смерть
 
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