20.02.2020 12:31

Автопатрульные попались на взятке через мобильное приложение (ФОТО)

Сообщено о подозрении двум патрульным, которые получили неправомерную выгоду за несоставление протокола об административном правонарушении по факту ДТП.



//khar.gp.gov.ua

Досудебным расследованием установлено, что вечером 21 января 2020 во время несения службы автопатрульные получили сообщение из службы 102 о том, что женщина, которая находилась за рулем автомобиля Nissan X-Trail, не справилась с управлением и съехала в кювет.

Когда патрульные прибыли на место ДТП, водитель сообщила им, что уже позвонила на службу 102 и отменила вызов сотрудников полиции.



Несмотря на это, 28-летний старший лейтенант и 25-летняя сержант полиции выразили намерение составить протокол об административном правонарушении. Они сообщили обладательнице Nissan, что в случае составления протокола ей придется заплатить штраф и она будет лишена права управлять автомобилем.



Патрульные пригласили женщину сесть в их служебный автомобиль, где передали ей бланки для заполнения и предложили ей не составлять протокол об административном правонарушении по факту ДТП. За это водитель Nissan должна была заплатить две тысячи гривен. Женщина ответила, что не имеет при себе такой суммы наличными, деньги есть только на банковской карточке. Патрульные предложили воспользоваться мобильным приложением, и женщина осуществила платеж на личную карточку сержанта полиции.



Получив неправомерную выгоду, полицейские составили рапорт, что ДТП не обнаружено, на телефонные звонки никто не отвечал, с написанием заявления никто не обращался, и на обследованной территории признаки ДТП отсутствуют.



19 февраля указанным патрульным, старшему лейтенанту и сержанту полиции, сообщается о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины - получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя несовершение такой должностным лицом в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ей служебного положения, по предварительному сговору группой лиц, соединенного с вымогательством такой выгоды.



Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.



Указанное уголовное производство расследует территориальное управление ГБР в г. Полтаве. Оперативное сопровождение - Харьковское управление ДВБ Национальной полиции Украины.