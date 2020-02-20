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20.02.2020  12:15   

ДТП на Алексеевке: Renault не успел на свой светофор

Столкновение произошло 20 февраля около 10:00 на улице Людвига Свободы, 30


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По предварительной информации, водитель автомобиля Renault, нарушив п.п. 8.7.3.е ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилем Mercedes.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиль Renault. патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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