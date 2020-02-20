ДТП на Алексеевке: Renault не успел на свой светофор

Столкновение произошло 20 февраля около 10:00 на улице Людвига Свободы, 30
По предварительной информации, водитель автомобиля Renault, нарушив п.п. 8.7.3.е ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилем Mercedes.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиль Renault. патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.
Этот день мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Зато идеален для общения и приятных знакомств. Простые житейские радости доставят незабываемое удовольствие.
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Туман, ухудшение видимости до 500 м, слабый гололед.
Сегодня в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни, введенный в 2015 году.
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