20.02.2020 10:05

Ночью в гараже сгорел автомобиль (ФОТО)

Причина пожара выясняется.



// ГСЧС

19 февраля в 23:33 спасателей вызвали на пожар в автомобиле, который стоял в гараже частного домовладения по ул. Гагарина, 3 села Казачья Лопань Дергачевского района.



В гараже горел автомобиль «Fiat Fiorino» 2008 г.в. на площади около 5 кв.м.

Во время пожара получил незначительное отравление угарным газом хозяин домовладения, мужчина 1989 года рождения, который в одиночку пытался выкатить автомобиль из гаража. От дальнейшей госпитализации мужчина отказался.



В 23:55 пожар был локализован, в 00:18 полностью ликвидирован. Причина и ущерб устанавливаются.