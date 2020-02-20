Ночью в гараже сгорел автомобиль (ФОТО)

Причина пожара выясняется.
19 февраля в 23:33 спасателей вызвали на пожар в автомобиле, который стоял в гараже частного домовладения по ул. Гагарина, 3 села Казачья Лопань Дергачевского района.
В гараже горел автомобиль «Fiat Fiorino» 2008 г.в. на площади около 5 кв.м.
Во время пожара получил незначительное отравление угарным газом хозяин домовладения, мужчина 1989 года рождения, который в одиночку пытался выкатить автомобиль из гаража. От дальнейшей госпитализации мужчина отказался.
В 23:55 пожар был локализован, в 00:18 полностью ликвидирован. Причина и ущерб устанавливаются.
Этот день мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Зато идеален для общения и приятных знакомств. Простые житейские радости доставят незабываемое удовольствие.
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Слабый туман. На дорогах местами гололедица.
Сегодня в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни, введенный в 2015 году.
влажность:
давление:
ветер: