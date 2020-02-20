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20.02.2020  10:05   

Ночью в гараже сгорел автомобиль (ФОТО)

Причина пожара выясняется.


// ГСЧС

19 февраля в 23:33 спасателей вызвали на пожар в автомобиле, который стоял в гараже частного домовладения по ул. Гагарина, 3 села Казачья Лопань Дергачевского района.

В гараже горел автомобиль «Fiat Fiorino» 2008 г.в. на площади около 5 кв.м.

Во время пожара получил незначительное отравление угарным газом хозяин домовладения, мужчина 1989 года рождения, который в одиночку пытался выкатить автомобиль из гаража. От дальнейшей госпитализации мужчина отказался.

В 23:55 пожар был локализован, в 00:18 полностью ликвидирован. Причина и ущерб устанавливаются.

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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