Бил шилом в шею и требовал денег: мужчину задержали за попытку убийства (ФОТО)

37-летний злоумышленник не только посягнул на жизнь женщины и еще и ограбил ее.
В дежурную часть Харьковского отдела полиции обратилась 58-летняя жительница города Мерефа. Взволнованная женщина сообщила, что ее знакомый ворвался в дом, нанес ей шилом колотые раны в область шеи и плеча, а также завладел денежными средствами в сумме 1500 гривен.
На место происшествия выезжали руководство отдела и следственно-оперативная группа.
Через полчаса полицейские задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции. Им оказался 37-летний местный житель. Мужчина не стал отрицать и признался в совершении преступления.
Вещественные доказательства изъяты.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) и по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство). Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
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