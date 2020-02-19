19.02.2020 12:01

Бил шилом в шею и требовал денег: мужчину задержали за попытку убийства (ФОТО)

37-летний злоумышленник не только посягнул на жизнь женщины и еще и ограбил ее.



// Нацполиция

В дежурную часть Харьковского отдела полиции обратилась 58-летняя жительница города Мерефа. Взволнованная женщина сообщила, что ее знакомый ворвался в дом, нанес ей шилом колотые раны в область шеи и плеча, а также завладел денежными средствами в сумме 1500 гривен.

На место происшествия выезжали руководство отдела и следственно-оперативная группа.



Через полчаса полицейские задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции. Им оказался 37-летний местный житель. Мужчина не стал отрицать и признался в совершении преступления.



Вещественные доказательства изъяты.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) и по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство). Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.



Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.