19.02.2020 11:01

Как пожарные тушили элитный внедорожник на Салтовке: подробности (ФОТО)

В Московском районе во дворе жилой многоэтажки сгорел автомобиль.



// ГСЧС

Сообщение о пожаре в автомобиле «Toyota Land Cruiser 200» 2010 года выпуска, который был припаркован во дворе возле многоэтажного жилого дома по ул. Героев Труда, 25/71, поступило в дежурную часть ГУ ГСЧС 19 февраля в 2:21.



К месту вызова выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент их прибытия огнем был охвачен салон автомобиля на площади около 10 кв.м.



В 2:44 пожар был локализован, а в 3:48 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.