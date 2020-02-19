Как пожарные тушили элитный внедорожник на Салтовке: подробности (ФОТО)

В Московском районе во дворе жилой многоэтажки сгорел автомобиль.
Сообщение о пожаре в автомобиле «Toyota Land Cruiser 200» 2010 года выпуска, который был припаркован во дворе возле многоэтажного жилого дома по ул. Героев Труда, 25/71, поступило в дежурную часть ГУ ГСЧС 19 февраля в 2:21.
К месту вызова выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент их прибытия огнем был охвачен салон автомобиля на площади около 10 кв.м.
В 2:44 пожар был локализован, а в 3:48 полностью ликвидирован.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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