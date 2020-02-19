Главная Новости Криминал и происшествия Ночью на Салтовке сгорела машина (ВИДЕО)
19.02.2020  08:56   

Ночью на Салтовке сгорела машина (ВИДЕО)


// Telegram

Пожар произошел по дворе многоэтажек по улице Героев Труда, 25/71.

Фото происшествия очевидцы разместили в соцсетях.

Официальная информация уточняется.
 

Тэги:  пожар, авто, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
19.02 Криминал и происшествия Как пожарные тушили элитный внедорожник на Салтовке: подробности (ФОТО) 19.02 Криминал и происшествия В микрорайоне Горизонт сгорело кафе (ВИДЕО, ФОТО) 18.02 Криминал и происшествия Тело хозяина нашли в сгоревшем доме (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 