Ночью на Салтовке сгорела машина (ВИДЕО)

Пожар произошел по дворе многоэтажек по улице Героев Труда, 25/71.
Фото происшествия очевидцы разместили в соцсетях.
Официальная информация уточняется.
Успех прилет к тому, кто не привык оставлять нерешенных дел и вопросов. А вот споров сегодня лучше избегать, так всем будет спокойней и проще.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Ночью и утром местами по области туман. На дорогах местами гололедица.
Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.
влажность:
давление:
ветер: