18.02.2020 17:19

Афера с имуществом: мошенники от банка предстанут перед судом

Чиновники банка предстанут перед судом за мошеннические сделки с залоговым имуществом банка.



//yvu.com.ua

Харьковской местной прокуратурой №2 направлен в суд обвинительный акт в отношении руководителя отдела банка по ч.4 ст.190 УК (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц) и начальницы управления банка по ч.4 ст.190, ч. 4 ст.191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в крупных размерах).

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Эдуард Новиков, установлено, что руководитель отдела одного из банков г.. Харькова, в должностные обязанности которого входит оценка и анализ обеспечения активов, вступил в преступный сговор с начальницей управления этого банка, которое занимается принудительным взысканием проблемных активов.

Злоумышленник, выдавая себя за уполномоченного представителя банка, не имея полномочий выступать представителем банка в вопросах продажи залогового имущества, действуя без ведома и при отсутствии решений кредитного комитета и по предварительному сговору с начальницей управления этого же банка, заключил договор задатка на сумму 20 тыс. долларов США по покупке нежилого помещения (залогового имущества банка) общей площадью 720,2 м² на одной из улиц города и получил денежные средства от двух граждан-покупателей.

Следует отметить, что согласно договора общая стоимость помещения составляла 170 тыс. долларов США, что противоречило решению кредитного комитета.

Соответствующим решением предоставлено разрешение на реализацию вышеуказанной нежилого здания по цене не менее 290 тыс. долларов США.

В дальнейшем руководитель отдела скрыл денежные средства от финансового учета банка и, совместно с начальницей управления, распорядился ими по своему усмотрению.

Также фигурант мошеннических действий не вернул денежные средства покупателю и не заключил в дальнейшем договор купли-продажи указанного нежилого помещения. Этими действиями он вызвал материальный ущерб гражданам-покупателям на вышеуказанную сумму.

Вместе с этим в процессе мошеннического продажи залогового имущества банка начальница указанного управления решила сдавать в аренду указанное помещение одном из покупателей по цене 15 тыс. грн в месяц.

Будучи должностным лицом финучреждения, она неправомерно заключила договоры аренды помещения и в дальнейшем получала денежные средства за пользование помещением в сумме 15 тыс. грн ежемесячно.

Фигурантка мошеннических действий скрыла указанные денежные средства от финансово-хозяйственного учета банка, завладела и распорядилась ими по своему усмотрению и пользу, чем вызвала материальный ущерб банку на сумму 240 тыс. гривен.

Во время досудебного расследования в отношении подозреваемого руководителя одного из отделов банка избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, с альтернативой внесения залога в размере 425 318 гривен, которую он внес в дальнейшем.

В отношении подозреваемой начальницы управления банка судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 750 000 гривен, которую она тоже внесла в дальнейшем.

Фигурантам дела грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.