18.02.2020 12:09

Полицейский, «в угаре» обстрелявший коллег на станции метро Научная, - отпущен из СИЗО

Своим постановлением Московский райсуд Харькова, под давлением адвокатов, отпустил полицейского под домашний арест.



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Суд рассмотрел ходатайство следователя ГБР о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей безработному, холостом со средним образованием бывшему полицейскому, которого обвиняют по ст. 348 УК Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Согласно материалам дела, 12 ноября 2019 подозреваемый, который тогда работал патрульным полицейским в метрополитене, на станции метро "Научная", намереваясь застрелить коллег, "совершил несколько выстрелов в сторону последних, чем совершил покушение на убийство указанных работников правоохранительных органов в зв` связи с исполнением ими служебных обязанностей ".

Однако после двух выстрелов в ответ, "опасаясь за свою жизнь, не совершил всех действий, которые считал необходимыми для доведения преступного умысла до конца и сложил оружие". Квалификация преступления - незаконченное покушение на убийство сотрудников правоохранительных органов, в связи с выполнением этими работниками служебных обязанностей.

14 ноября 2019 Московский райсуд Харькова избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца, 3 января 2020 - мера пресечения продолжено. Срок досудебного расследования убой до 12 мая 2020 года.

В судебном заседании следователь ГБР просил продлить срок содержания подозреваемого под стражей еще на 60 дней. Прокурор поддержал изложенные в ходатайстве обстоятельства, настоял на его удовлетворении. Защитница подозреваемого и сам подозреваемый возражали против удовлетворения ходатайства.

Изучив материалы дела, в удовлетворении ходатайства суд отказал и решил изменить подозреваемому меру пресечения на домашний арест, освободив из-под стражи в зале суда.