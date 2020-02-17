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17.02.2020  19:19   

ДТП на Салтовке: одна легковушка крепко догнала другую (ВИДЕО)

Об аварии-паровозике сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют поользователи соцсети, на улице Гвардейцев Широнинцев - ДТП.

Возле остановки Василия Стуса произошлп авария двух легковых автомобилей.

Подробностей пока нет. 

 

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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