ДТП на Салтовке: одна легковушка крепко догнала другую (ВИДЕО)

Об аварии-паровозике сообщают очевидцы.
Как информируют поользователи соцсети, на улице Гвардейцев Широнинцев - ДТП.
Возле остановки Василия Стуса произошлп авария двух легковых автомобилей.
Подробностей пока нет.
Сегодня путеводной звездой станут желания и чувства, так что день обещает быть непредсказуемым, насыщенным, но в целом успешным.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков. На дорогах местами гололедица.
Этот День придумала одна из международных благотворительных организаций, а празднует его весь мир.
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