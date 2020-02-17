ДТП на Салтовке: одна легковушка крепко догнала другую (ВИДЕО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 17 февраля Сегодня путеводной звездой станут желания и чувства, так что день обещает быть непредсказуемым, насыщенным, но в целом успешным.

Зима закончилась: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 18 февраля Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков. На дорогах местами гололедица.